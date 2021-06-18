Esfender Korkmaz: Bu şartlarda çalışan bir iktidar partisi partizanlıktan vazgeçemez

Demokrasi talebi gelişmemiş, tersine biat kültürünün hakim olduğu, özellikle de devlet denetim mekanizmalarının çalışmadığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, devleti kullanmak iktidar partisinin insafına kalıyor.

Bu gerçeği, önce Fetö cemaati tarafından yaşadık.

Bu cemaat devleti ele geçirmek için, askeri okullarda ve üniversitelerde soru çaldı.

Orduyu ele geçirmek için Ergenekon gibi uydurma davalar icat etti.

2013 ve 2015 sonrasında, Başkanlık Sistemi ile devlet siyasi iktidarın özel alanı oldu.

Liyakata ağırlık veren kurumsal devlet yerine, partizan kadrolara yer veren parti devleti geldi.

Fredoom House, bütün dünyada her ülke için ve 1970 yılından beri Demokrasi ve İnsan Hakları ile ilgili raporlar hazırlıyor.

Türkiye için 2021 raporunda gerçekten ağır tenkitler var.

Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönmesi gerekiyor.

Gel gör ki;

Bu şartlarda çalışan bir iktidar partisi partizanlıktan vazgeçemez.

Zira iktidarda kalabilmek için, devlet kaynaklarını iktisadi ve sosyal etkinlik kriterlerine göre değil, yandaşları için ve popülizm için kullanmak zorundadır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı