Esfender Korkmaz: Bozulan yalnız ekonomi değil

Hedef tam demokrasiye geçmek olmalıdır. Bu nedenle;

Başkanlık sitemi kaldırılmalı ve parlamenter sisteme geçilmelidir.

Seçim ve siyasi partiler yasası değişmesi, siyasi parti adaylarının yüzde 95’i doğrudan parti üyeleri tarafından seçilmesi gerekir. Merkez kontenjanı için yüzde 5 marj verilebilir.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, Avrupa Birliği Müktesebatını aynen kabul etmesi ile ancak gerçekleşir.

Avrupa Birliği müzakerelerine bakmadan; müktesebat içinde yar alan hukuk müktesebatı yasalaştırılmalı.

Avrupa İnsan hakları mahkemesi ve Anayasa mahkemesine uymayan mahkemeler ve hükümetler için müeyyide uygulaması yasası çıkarılmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı