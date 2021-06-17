Esfender Korkmaz: Biden’ın ve Batı’nın Türkiye’den ne istediği çok açık

Ekonomik ve siyasi istikrarımız bir başka ülke başkanı ile anlaşmamıza bağlı ise, vay halimize

Gerçekte ise Biden’ın ve Batı’nın Türkiye’den ne istediği çok açıktır.

Batı, Türkiye’yi devlette şeffaflık ve açıklığın kalmadığı, çeteleşme ve yolsuzluğun arttığı, otokrasinin tırmandığı bir ülke olarak görüyor.

Türkiye, 2017 başkanlık sistemi ile özgür olmayan ülkeler statüsüne geriledi.

Ayrıca aynı rapora göre, son 10 yıl içinde toplam 31 puan kaybeden Türkiye, Afrika ülkesi Mali’den sonra dünyada özgürlüklerin en çok gerilediği ülke konumundadır.

Türkiye ile ABD ve Batı’nın geleceği, günlük siyasi olaylarla sınırlı değil, temelde bu ilişkilere bağlıdır.

Bu şartlar değişmezse, Batı ve ABD ile ilişkilerde her zaman bedel ödeyen taraf olacağız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı