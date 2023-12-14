Esfender Korkmaz: Asıl enflasyonu yaratan hükümetin bütçe kaynaklarının etkin kullanılmıyor olması

Şimdilerde bütçe açıkları iç borçlarla karşılanırsa enflasyon yaratmaz. Çünkü Devlet iç borçlanma senetlerinde reel faiz eksidir. Tersine devlete borç verenler bir de üstüne vergi vermiş oluyorlar.

Yine eğer kamu altyapı yapmış ve bu nedenle bütçe açık vermişse, bu altyapı nedeni ile kazanılan zaman ve artan verimlilik daha yüksekse, enflasyonist etki kısa süreli olur.

Asıl enflasyonu yaratan; hükûmetin bütçe kaynaklarının etkin kullanılmıyor olmasıdır. Bu paralelde saray harcamaları, bürokrasi de lüks araba ve şatafat harcamaları, seçim nedeni ile devlet kaynaklarının kullanılması, ideolojik nedenle diyanetin, lüks otelde 3 milyon liralık toplantı örneğinde olduğu gibi, yapılan gereksiz harcamalardır.

Kamu özel iş birliği yoluyla yapılan hava alanı boş kalıyorsa, atıl yatırım var demektir. Yani bu yatırım talep yaratmış ve fakat arz yaratmıyor ve arz-talep dengesi bozulmuş oluyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı