Esfender Korkmaz: Asgari ücret üzerindeki prim ve vergi yükü yüksek

Asgari ücret tespiti genel ücret seviyesinin belirlenmesinde etkilidir. Asgari ücret seviyesinin insani geçinme düzeyinin altında kalmaması gerekir.

Asgari ücret üzerindeki yüksek prim ve vergi yükü yüksektir. Kayıt dışı istihdamı teşvik ediyor. Düşürmek gerekir.

Neoklasik iktisat anlayışında, ücretlerde reel artış, enflasyon yaratır ve istihdam artışını önler. Günümüzde bu paradigma, bu alanda 1990 sonrasında yapılan ampirik araştırmalar ile sona ermiştir. Özellikle Neoklasik paradigma Card ve Krueger’in 1990’lı yıllardaki çalışmalarından sonra sorgulanmaya başlanmıştır.

2021 de iki alanda verilen Nobel ekonomi ödüllerinden birisini David Card kazandı. Konu 1994 yılında Alain B Krueger ile birlikte yaptıkları bir araştırmaya dayanıyor.

1992 yılında New Jersey _ Pennsylvania eyaletlerinde 400 fast-food sektöründe gözlem yaptılar. Her eyalet kendi asgari ücretini belirledi. New jersey saatlik asgari ücreti 5,05’ dolara çıkardı. Pennsylvania ise 4,25’ dolarda sabit tuttu. Araştırmadan çıkan sonuç; Asgari ücretin artırıldığı New Jersey’de istihdam da arttı.

Bu araştırma ücret artışı ve istihdam arasındaki geleneksel anlayışı yıkan bir araştırma oldu. Zira geleneksel anlayış asgari ücret artışlarının istihdamı olumsuz etkileyeceği şeklindeydi. Bu artışların otomasyona yönelmeyi hızlandıracağı savunuluyordu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı