Esfender Korkmaz: Asgari ücret kararı tüm çalışanları ilgilendiriyor

Çünkü;

*Genel olarak ücret artışlarında asgari ücret artışı bir gösterge olarak kullanılmaktadır.

*Türkiye’de çalışanların yüzde 57’si asgari ücretle çalışıyor.

DİSK’in araştırmasına göre, Avrupa Birliği ortalaması olarak asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı yüzde 9’dur. En düşük oran Hollanda yüzde 3 ve en yüksek oran Romanya yüzde 21’dir. Türkiye’de ise yüzde 57’dir.

Dahası, asgari ücret tespitinde hükûmet TÜFE‘yi emsal gösteriyor. Gerçekte ise çalışanları doğrudan etkileyen geçinme endeksi ile TÜFE arasında fark var. Söz gelimi İTO geçinme endeksi 12 puan daha yüksek çıkıyor. Ayrıca çalışanların harcama sepeti içinde daha yüksek paya sahip gıda fiyatları da her zaman TÜFE’den daha yüksek çıkıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı