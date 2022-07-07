Esfender Korkmaz: AKP memur sendikalarını parçaladı ve sendika gücünü bitirdi

AKP iktidarı ideolojik mahfiller, ideolojik sendikalar kurdurdu. Hükümetler sarı sendikalar kurdurdu. İşçi hakları ikinci planda kaldı. İşçiler de buna alet oldu. Gerçekte sendikalar işçi haklarını korumalıdır. Bunun için de , halen mevcut üç konfederasyon tek bir konfederasyon haline getirilmelidir.

Devletin parti devleti olması gibi, memur sendikaları da parti sendikası oldu. Bu durumu devlette en fazla memur üyesi olan MEMUR-SEN’de görebiliyoruz. Çünkü MEMUR-SEN başkanları ya AKP’den milletvekili veya bu partiden milletvekili adayı oluyorlar.

AKP iktidarı memur sendikalarını parçaladı ve sendika gücünü bitirdi. Halen memur sendikaları çok sayıda, dağınık ve ideolojik temellidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı