Esfender Korkmaz: AKP iktidarı kendi ayağına kurşun sıkıyor

Bu şartlarda hangi hükümet olursa olsun, bu gidişatı durdurmak için önlem alır. İstikrar programı yapar. Bu hükümet ise politikalar yerine günübirlik kararlar alıyor. Enflasyonu biz çözeriz diye algı yaratmaya çalışıyor. Sanki enflasyonu başka iktidarlar yarattı.

Söz gelimi iktidar yıllardır yurt dışı varlıkların yurda getirilmesi için çıkarılan varlık barışını ısıtıp – ısıtıp masaya getiriyor ve fakat sonuç yok. Tersine yerli tasarruflar da yurt dışına çıkıyor. Zira hükümete güven kalmadı.

Hükümet, ekonomik sorunlara çözüm yerine algı yaratarak popülizm yapıyor. Yandaş kanallar her şeyi güllük gülistanlık olarak gösteriyor. Ya da ekonomik krizi tartışmak yerine kayıkçı kavgası programları yapıyor.

Gerçekte ise Ekonomik krizlerde bu anlayış her zaman ters teper. Çünkü halk bizzat sorunları yaşıyor. Böylece AKP iktidarı kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı