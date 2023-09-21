Esenyurt’ta bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak’taki bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.Ö, silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Ö. ile eşi F.Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.