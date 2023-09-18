Esenyurt’ta bir kadın katledildi

İstanbul Esenyurt’ta eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın haberine göre Pınartepe Mahallesi 1289’uncu Sokak’taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) ile eşi Peri Dağlar (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Ramazan Dağlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı Ramazan Dağar, Yenikent Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelinin olayın ardından elinde bıçakla kaçma anı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.