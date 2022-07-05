Esenyurt’ta bir erkek, annesi ile iki kardeşini öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta annesi ile iki kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan erkek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Pınar Mahallesi 1242’nci Sokak’taki bir daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan Nuray Orak ile çocukları Yasin Orak ve Esra Orak’ın öldüğünü belirledi.

Ağır yaralı olarak bulunan Ömer Orak (25) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, Ömer Orak’ın, annesi ile iki kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurduğunu tespit etti.

Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.