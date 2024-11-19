Esenyurt kayyımı, basın danışmanını önce görevden aldı sonra işten çıkardı

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi Basın Danışmanı Cihan Güner işten çıkarıldığını duyurdu: “Biz bu filmi tam 24 sene önce görmüştük.”

Fotoğraf: X / @m_cihanguner

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

Atama sonrası belediyedeki bazı isimler görevden alınmıştı. O isimlerden biri de Özer’in belediyenin basın danışmanı olarak atadığı Cihan Güner’di.

Geçen hafta işten çıkarılan Güner bugün X hesabından işten de çıkarıldığını duyurdu.

‘Biz bu filmi tam 24 sene önce görmüştük’

“Biz bu filmi tam 24 sene önce 2000’de görmüştük” diyen Güner, şöyle devam etti:

“Esenyurt kurucu belediye başkanı Gürbüz Çapan görevden uzaklaştırılmış yerine vali yardımcısı Abdurrahman Koçoğlu atanmıştı.

11 ay sonra tahliye olan Gürbüz Çapan görevine dönmüş, yara alan kenti Esenyurt’u onarmaya başlamış, Türkiye’ye yeni bir örnek sunmuştu.

Şimdi tarih tekerrür ediyor. Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in fotoğrafları odalardan indiriliyor, kentin sokaklarındaki afişleri sökülüyor, kalemlerdeki isimleri kazanıyor, adeta düşman hukuku uygulanıyor. Yineliyorum, tarih tekerrür ediyor.

Ahmet Özer tahliye olunca işimiz çok olacak. Yara sarmak yeniden yapmaktan daha zor. Sevinenleri görmek, üzülenleri teselli etmekten daha zor.

Yine yeni bir mücadelenin içindeyiz. Yolumuz açık olsun.“