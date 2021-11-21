Eş Şebab Somalili gazeteciyi hedef aldı: İntihar saldırısında hayatını kaybetti

Somali’de, radikal İslamcı eş Şebab’a muhalefet etmesiyle tanınan gazeteci Muhamud Guled, intihar saldırısında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Mogadişu’da, ‘Abdiaziz Afrika’ olarak da tanınan gazeteciye yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Eş Şebab’ın esir aldığı kişilerle yaptığı röportajlarla tanınan, Radyo Mogadişu için çalışan Guled bir restorandan çıkarken hedef alındı. Saldırı sırasında bölgedeki iki kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı üstlenen Eş Şebab gazetecinin hedef alındığını doğruladı.

Guled’in, saldırı sırasında Somali Ulusal Televizyonu’nun müdürü ve bir şoförle birlikte olduğu, bombanın onlar bir aracın önünde beklerken patlatıldığı açıklandı.

Somali Başbakanı Muhamed Hüseyin Roble gazetecinin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve şunları söyledi: “Abdiaziz çok çalışkan bir gazeteci, ulusal bir kahramandı. Cesareti ve ilkelerinden ödün vermemesiyle anımsanacak.”