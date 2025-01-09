Ermenistan, AB üyelik sürecinin başlatılmasına onay verdi

Ermenistan Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini başlatacak karar taslağını onayladı.

Fotoğraf: AB

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün alınan karara ilişkin, hükümetin ‘Yevrakve’ sivil girişimi tarafından Ulusal Meclise sunulan ‘Ermenistan Cumhuriyeti’nin AB’ye katılım sürecinin başlatılması hakkında’ adlı yasa tasarısına olumlu baktığını söyledi:

“Ermenistan Cumhuriyeti ile AB arasında çeşitli alanlarda oldukça yoğun, zengin içerikli ve dinamik ilişkiler yaşandı. AB, Ermenistan’ın demokrasisine çeşitli vesilelerle güçlü siyasi destek ifade etti.

AB, Ermenistan Cumhuriyeti etrafındaki güvenlik ortamının desteklenmesi konusunda da istekli olduğunu belirtti ve hatta Ermenistan’a sivil bir gözlem misyonu konuşlandırarak bu konuda görev aldı.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin AB’ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Anayasa’da öngörüldüğü şekilde, referandum yoluyla mümkün olabileceğini söyledi:

“Yasanın kabulü Ermenistan’ın kelimenin tam anlamıyla AB’ye üye olması anlamına gelmiyor çünkü o noktaya varılması ve o noktada bir karar alınması bir yasa veya hatta bir hükümet kararı düzeyinde olamaz.

(Anayasa gereği) Bu noktada bir karar ancak referandum yoluyla alınabilir, başka seçenek yok.”

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Ermenistan Ulusal Meclisi’nde kabul edilmesi, gerekli görülürse Anayasa Mahkemesi uygunluk sürecinden geçmesi ve cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.