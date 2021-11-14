Erman Özgür: Umudun son maça taşınması bile Kuntz için önemli bir başarı

Attığımız her golde hem bireysel yetenek hem de harika pas organizasyonları olan geceyi rahat bir galibiyetle kapattık.

En önemli ayrıntı ise Norveç ile olan averajda da öne geçtik. Son maçlar öncesi olası bir puan eşitliğinde de avantajlı duruma geçmiş olduk. Stefan Kuntz’un maç başlangıcında Burak ile Halil hamleleri, daha sonra Serdar Dursun’u oyuna sokması, son derece doğru kararlardı. Kuntz, geldiği andan beri yaşanan ümitsizliği ortadan kaldırdı. Dünya Kupası umudumuzun son maça taşınmasının bile Kuntz için önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum.

Erman Özgür’ün yazısı