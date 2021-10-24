Erman Özgür: Trabzonspor’un zor bir deplasmanı kayıpsız geçmesi şampiyonluk alameti

Maça önde baskı ile başlayan Göztepe özellikle Berat’a yakın oynayınca, Trabzonspor’un oyunu geriden kurmasını engellemeyi başardı. Kazandığı topları iyi kullanamayışları ve Halil’in yokluğuyla pozisyon üretmekte zorlanmalarına rağmen, ilk yarının tek net pozisyonunda Jahovic’le fırsatı kaçırdılar. Trabzon tarafında ise Djaniny, Yusuf Sarı ve Gervinho silik kalınca öne çıkamayan Trabzonspor, bu sezonun en fazla Uğurcan’a pas yaptığı maçını oynadı. (…)

Trabzonspor’un Nwakaeme ve Bakasetas gibi şimdiye kadar kazanılan tüm maçların kahramanları olmuş özel oyuncuları yokken, çok zor bir deplasmanı kayıpsız geçmesi tam manası ile şampiyonluk alameti diyebilirim.

Erman Özgür’ün yazısı