Erkek vekiller menopozda sıcak basmasını deneyimledi

‘Yanardağ gibi’, ‘çok rahatsız edici’… Britanya’da menopozda yaşanan sıcak basmalarını taklit eden yelekleri deneyen erkek vekillerin tepkilerinden bazıları böyleydi.

Wes Streeting ve Iain Duncan Smith, Carolyn Harris ile yeleği denerken. Fotoğraf: Guardian

Erkeklere menopozu ‘ucundan tattıran’ bu yeleklerin amacı sıcak basması semptomlarında hormon replasman tedavisi (HRT) ilaçlarına erişimde yaşanan zorluğa dikkat çekmek.

Menopozun en yaygın şekilde rastlanan ve rahatsız edici semptomunu taklit eden ısı pedleriyle donatılmış yelekleri deneyen siyasetçiler arasında Wes Streeting, Stephen Kinnock, Nick Thomas-Symonds ve Iain Duncan Smith vardı.

‘Erkekler yaşıyor olsaydı çok şikayet ederdik’

Guardian’ın aktardığına göre eski Muhafazakar Parti lideri Smith yeleği giydikten birkaç saniye sonra ısıyı sırtında hissetmeye başladığını belirterek “Mecliste konuşma yaptığınızı ve aniden sıcak bastığını düşünün. Bunu erkekler yaşıyor olsaydı çok şikayet ederdik” dedi.

Etkinliği düzenleyen menopoz birimi başkanlarından milletvekili Carolyn Harris meslektaşına “Bayılırsan suyumuz var” sözleriyle takıldı: “Dünyama hoşgeldin. Sıcak basması için benim bir yeleğe ihtiyacım yok!“

HRT ilaçları tedavinin güvenli olduğunu vurgulayan televizyon belgesellerinin de etkisiyle talebin artması nedeniyle son aylarda piyasada zor bulunuyor. İlaca erişemeyen kadınlardan bazıları uyumakta, verimli şekilde çalışmakta zorluk çekiyor.

HTR ilaçlarını bulamayan kadınlar takas usulü ya da internetten şişirilmiş fiyatlarla ilacı edinmeye çalışıyor.

Gölge sağlık bakanı, İşçi Partili Street yeleği denedikten sonra “Fazlasıyla nahoş bir ısı. Bununla nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Çıkarmak için sabırsızlanıyorum” dedi

Yeleği deneyen bir başka isim, gölge göç bakanı Kinnock ise çok yoğun bir ısı olduğunu belirterek yanardağ benzetmesi yaptı.

HRT ilaçlarına erişimin daha kolay olması için bir süredir kampanyalar yürütülüyor. Sağlık bakanlığının bu konuda gerekli adımları atması talep ediliyor.