Erkek arkadaşıyla vakit geçirmek için işyerini bombalayacağına dair ihbarda bulunan kadın tutuklandı

ABD’de bir kadın, erkek arkadaşıyla vakit geçirmek için işyerini bombalayacağına dair bomba ihbarı yaptı.

Fotopraf: Somerset bölgesi cezaevi

Polis, Maine eyaletinde yaşayan Kayla Blake’in (33), perşembe günü, erkek arkadaşı bir gün çalışmasın diye bu yola başvurduğunu açıkladı.

Açıklamada, iki kez arayıp erkek arkadaşının Pittsfield’daki, tıbbi malzemeler satan ‘Puritan Medical Products’ adlı işyerini bombalayacağına dair ihbarda bulunan Blake’in evinde yapılan aramada bomba bulunmadığı belirtildi. İhbarlar nedeniyle firmanın 400 kişinin çalıştığı üretim merkezini tahliye ettiği ve bir günlüğüne üretime ara verdiği bilgisi paylaşıldı.

Erkek arkadaşının çalışmamasını sağlayarak onunla daha çok vakit geçirmek amacıyla ihbarda bulunduğunu itiraf eden Blake tutuklandı.

Somerset bölgesi cezaevine konulan Blake için 1500 dolar (13 bin 325 lira) kefalet ücreti belirlendi.