Erkan Baş, Twitter kısıtlamasına çıkıştı: Bu alçaklık size bile çok

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter’ın kısıtlanmasına tepki gösterdi. Baş, “Bu alçaklık size bile çok” dedi.

Fotoğraf: TİP

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, duruma tepki gösterdi.

Baş Twitter’da şunları yazdı: “Twitter’a kısıtlama getirmek üç gündür enkaz altından yardım isteyen, konum paylaşan depremzedeleri ve yakınlarını arayanları susturmaktan başka bir şey değil. Bu alçaklık size bile çok. Size bile… Sabrımızı taşırmayın. Aklınızı başınıza alın. Derhal kısıtlamayı kaldırın!”