Erkan Baş: Soylu’yu koltuktan kaldırıp İstiklal Caddesi’ndeki o saksıları oturtsak hiçbir şey değişmez

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Taksim’de altı kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin, “İstiklal Caddesi’nde o beton saksılar var ya Süleyman Soylu’yu kaldırıp beton saksıyı oturtsak o koltuğa memlekette hiçbir şey değişmeyecek” dedi.

Fotoğraf: TİP

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırdı: “Son 10 yılda sivilleri hedef alan terör saldırılarında yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu utanç bile koltuğunuzu bırakmak için size yetmiyor mu?”

ANKA’nın haberine göre Baş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Üzülerek söylüyoruz, ama net bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülkemizi, bölgemizi kanla, korkuyla, şiddetle dizayn etmeye çalışanlar bir kez daha sahneye çıkmış gözüküyor. Biliyoruz ki bu ve benzeri saldırılar ancak devamındaki gelişmelerle daha iyi anlaşılır hale geliyor. Bugün hala birçok belirsizlik ve şaibe içeren karanlık saldırının içeride ve dışarıda hangi güçler tarafından ne amaçla yaptırıldığını tam ve açık olarak anlamamız biraz daha zaman alacak.

* Bölgede ve ülkede uyguladığı politikalar nedeniyle bu ülkenin güvenlik sorunu, bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın güvenlik sorunu bizzat bu iktidar tarafından yaratılıyor. Bu iktidar varken hiçbirimiz güvende değiliz, huzurlu değiliz.

* 2015 seçimleri öncesinde “Verin 400 milletvekilini, bu işi huzur içinde yönetelim” demiş bir zatın yönettiği bir ülkede ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü. Tüm yurttaşlarımızı bir konuda uyarmak ve dikkat çekmek istiyoruz. AKP ne zaman halk tarafından yenilgiye doğru sürüklense iktidarı kaybedeceği telaşı baş gösterse ülkede bombalar patlıyor, kan akıyor ve birileri bu kaos ortamından kendi iktidarını kurtarıp koltuğunda oturmaya devam ediyor.

* İstanbul’un göbeğinde, bir yıldır Türkiye’de olduğu ifade edilen birisi elini kolunu sallaya sallaya gidiyor bir bomba bırakıyor. Altı yurttaşımız katlediliyor, onlarca yurttaşımız yaralanıyor, İçişleri Bakanı denen zat İdlib’te açılışta. Hatırlamadan geçemeyeceğiz, daha birkaç ay önce, “Ülkede 41 terörist kaldı, ayakkabı numaraları dahi biliyoruz” diyen bu zat İdlib’te açılıştayken memleketin göbeğinde bomba patlıyor. Ve hala o koltukça oturuyor. Açıkça ifade etmek lazım, bu ülkenin başına gelen en büyük talihsizliklerden bir tanesi Süleyman Soylu’dur, onun İçişleri bakanı olmasıdır.

* Suriye’de açılıştaymış. Ne işin var kardeşim senin Suriye’de? Sen Suriye’nin mi içişleri bakanısın? Türkiye’yi suç cehennemine, uyuşturucu cehennemine çevirmişsin, yetmedi güvenliği sağlayamıyorlar, sınırlar dingonun ahırına çevrilmiş durumda, sürekli laf olsun, torba dolsun diye açıklamalar, hamaset söylemleri, kabadayılık…

* İstiklal Caddesi’nde o beton saksılar var ya Süleyman Soylu’yu kaldırıp beton saksıyı oturtsak o koltuğa memlekette hiçbir şey değişmeyecek. Bu ülkenin göbeğinde bomba patlıyor, iktidar ne yapıyor, ilk yaptığı işe bak, yayın yasağı. Kaç kişiye soruşturma açılacakmış… Ya arkadaş 9 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş bu patlamada ya. Sen bu memlekette çocukları koruyamamışsın bir tek iktidar koltuğunu koruma derdindesin. Bir tane istifa olmadı, utanç verici bir şey.