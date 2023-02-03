Erkan Baş, Demirtaş’ın istediği kazağı bugün alacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinden ‘açık mavi’ kazak isteyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a yanıt verdi: “Açık mavisini bugün alacağım, çok yakında buluşunca veririm, eminim sana çok yakışacak.”

Selahattin Demirtaş ve Erkan Baş. (HDP-Twitter)

Demirtaş, daha önce sosyal medyada gündeme getirilen ve fiyatı 1500 lira olduğu öne sürülen kazak hakkındaki paylaşımında, AKP’lilerin servetine dikkat çekmişti: “Sevgili Erkan, bugünkü fiyatı 1500 TL olan bir kazak giydiğini kahrolarak öğrendim. Oysa dünyanın bütün sosyalistleri yaz kış atletle dolaşıyor, sana yakışıyor mu? (Bence yakışıyor, açık mavisi de var mı?) Bak gerçek siyasetçiler ne halde yaşıyor, umarım utanıyorsundur.”

Sevgili Erkan @erkbas, bugünkü fiyatı 1.500 TL olan bir kazak giydiğini kahrolarak öğrendim. Oysa dünyanın bütün sosyalistleri yaz kış atletle dolaşıyor, sana yakışıyor mu? (Bence yakışıyor, açık mavisi de var mı?)



Bak gerçek siyasetçiler ne halde yaşıyor, umarım utanıyorsundur. pic.twitter.com/6HBtk97EXg — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 2, 2023

Baş’tan mavi kazak sözü

Baş, kendisinden mavi kazak isteyen Demirtaş’a şöyle yanıt verdi: “İspatlayamam ama yemin ederim; en çok kırmızı olmasına delirdiler. Evet, ülke bu haldeyken hala o siyasetçilerin iktidar olmasından çok utanıyorum, bu utançtan en kısa sürede kurtulacağız. Açık mavisini bugün alacağım, çok yakında buluşunca veririm, eminim sana çok yakışacak.”