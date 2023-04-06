Erkan Aydoğanoğlu: İktidarı kaybetme korkusu

Bugüne kadar her seçim öncesi vurgu yapılan ve toplumun önemli bir bölümü tarafından kabul gören ‘ekonomik istikrar’ söylemi, dikkat edilirse bu seçim öncesinde hemen hiç kimse tarafından dile getirilmiyor. Çünkü ülke ekonomisi tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Ekonomiye ilişkin istisnasız bütün göstergeler, daha önce hiç olmadığı kadar kötü durumda.

20 yılı aşın süredir ülkeyi tek başına yöneten, devletin bütün kurumlarını kendi kadroları ile dolduran, kamusal alanı bir bütün olarak kendi siyasal-ideolojik ihtiyaçlarına göre şekillendiren AKP iktidarı 14 Mayıs’ta tarihinin en zor sınavına hazırlanıyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken, mutlak ve ebedi olarak gördükleri iktidarlarının ayaklarının altından kaymakta olduğunu görmeye başladılar. İktidarı kaybetme korkusu o kadar büyük ki, ülke tarihinin en gerici ittifakını kurmaktan geri durmadılar.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı