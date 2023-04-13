Erkan Aydoğanoğlu: İddialarının olmadığını ortaya koydu

21 yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin, Türkiye’nin en temel ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlarını çözme olanağını büyük ölçüde yitirdiği toplumun geniş kesimleri tarafından görülmeye başlandı. Hatta öncesi bir tarafa, sadece son birkaç yıl içinde yaşananlar bile, mevcut iktidarın halkın en temel ekonomik-demokratik taleplerini karşılamak bir yana, bu taleplerin önündeki en büyük engel olduğunu gösteriyor.

Erdoğan’ın seçim vaatlerini açıklarken kendi seçmenlerine bile umut vermeyen, eski ezberleri tekrarlayan ve muhalefetin vaatlerini kopyalamaktan öte gitmeyen sözleri, seçimi kazanma iddialarının olmadığını ortaya koyuyor. Yıllar önce büyük umutlarla açıkladıkları 2023 hedefleri içinde gerçekleşen tek bir hedefin olmaması iktidarın inandırıcılığını büyük ölçüde yitirmesine neden olurken, yıllardır AKP’ye oy veren sadık seçmenini bile ikna etmekte zorlanıyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı