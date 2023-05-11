Erkan Aydoğanoğlu: Erdoğan’ın sandıktan istediği sonucu çıkarması beklenmiyor

Erdoğan, geçmiş seçim dönemlerinden çok daha yoğun şekilde tehdit ederek, korkutarak, kimi zaman açık açık yalan söyleyerek sonuç almaya çalışıyor. Miting meydanlarında amatörce montajlanmış videolar gösteriyor. Muhalif partiler ve seçmenlerine yönelik saldırılar, tehdit ve hakaretlerin artması, 14 Mayıs’ın iktidar açısından tam anlamıyla bir ‘varlık-yokluk’ meselesi olarak görüldüğünü gösteriyor.

Ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan, yaşam koşulları giderek kötüleşen milyonların günlük yaşamlarını adeta kabusa çeviren iktidara karşı yıllardır içinde biriktirdiği öfkenin pazar günü sandıklara belirgin şekilde yansıması kaçınılmaz. Uzun yıllar kendilerini ‘güçlü’ ve ‘yenilmez’ gibi göstermeyi başaran AKP ve Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta sandıktan bu sefer istediği sonucu çıkarması beklenmiyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı