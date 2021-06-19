Erk Acarer: Bu provokasyon, AKP ve MHP’nin tetiklediği şiddet hanesine yazılabilir

İzmir Konak’ta HDP İl Binası’na giren 27 yaşındaki Onur Gencer isimli şahıs, savunmasız bir kadını katletti.

Bu provokasyonsa, AKP ve MHP’nin tetiklediği şiddet hanesine yazılabilir.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e, Rize saldırısı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mayıs’ta, “Bunlar daha iyi günler. Dua et daha ileri gitmediler” dedi. 6 ay önce ise MHP’li Semih Yalçın, HDP’yi “İtlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü” sözleri ile hedef aldı.

Erdoğan saldırı sonrası konuştu ama olayı ağzına dahi almadı. Bir ülkenin en yetkili ağızı, korkunç bir saldırı hakkında suskun! Saldırganın kayıtları jet hızı ile dosyaya girdi.

Katilin olay öncesi görüntüleri çok hızlı servis edildi.

Erk Acarer’in yazısı