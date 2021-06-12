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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Belgeli haber yerine komplo teorisyenliği

Türkiye’yi, AKP gibi şaibeli bir iktidarın yönetmesi, ‘somut’ bilgilerde değer kaybına neden oldu.

Belgeli haber yerine, komplo teorisyenliği, analiz hastalığı ve fal açmak moda oldu.


‘Devlet içindeki klikler’, ‘istihbarat savaşları’, ‘bölünmüş güç odakları’ gibi büyük büyük analizler, ana odaktan uzaklaşma nedeni.

Devlet, güç ve rantın paylaşıldığı, parçaların koparıldığı kirli bir kumar ve pazarlık masasına dönüşmüş gibi.

Peker’in yayınladığı videoları tekrar tekrar izleyip, bıraktığı işaretlere bakmak, gerçeğe daha fazla katkı sağlayabilir. Yoruma gerek yok!

Zaten anlatılan kirli ve gerçek bir hikaye.

Erk Acarer’in yazısı

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