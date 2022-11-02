Erhan Aslanoğlu: Dolar bir süre daha güçlü kalmayı sürdürecek

Euro bölgesi büyüme konusunda daha fazla riskleri ve belirsizlikleri olan, Çin güvenlik ekonomiden daha önemlidir diyerek yavaş büyümeyi ve belirsiz bir süreci göze alan bir ülke. Böyle bir tabloda hem getiri açısından daha cazip, hem belirsizlik anlamında kısa vadede daha az risk içeren ABD doları bir süre daha güçlü kalmayı ve muhtemelen güçlenmeyi sürdürecektir. Fed’in faiz artırımları finansal piyasalar için büyük bir fırtınaya benzer. Böyle bir süreçte, en azından faiz artırımları tamamlanana kadar, güvenli limanda kalmak, uzun süre açılmamak, altından hisse senetlerine, çeşitli emtialardan, gayrimenkule kadar tüm varlık sınıfları için temel strateji olmaya devam edecektir.

Erhan Aslanoğlu’nun yazısı