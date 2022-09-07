Ergin Ataman duyurdu: Larkin, Berlin öncesi MR çektirmek için Türkiye’ye dönecek

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’ya 72-69 yenildikleri maçı, son dakikadaki hataları yüzünden kaybettiklerini söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik isim, müsabakanın başa baş geçtiğini belirterek, şunları dedi: “Takımımız çok iyi mücadele etti. Hücum anlamında iki takımın da iyi gününde olmadığını söyleyebiliriz. İspanyollar da hücumda çok boş attılar, biz de çok pozisyon kaçırdık. Maçın sonucunu belirleyen İspanyolların 19 tane hücum ribaundu oldu ve bu ribauntlar sırasında bizim uzunlarımıza çalınan fauller. Bilemiyorum, belki de fauller doğrudur.”

İspanya’nın hücum ribauntlarından çok sayı çıkardığını aktaran Ataman, şöyle devam etti: “Aslında maçı kazanacak pozisyon bizdeyken, çok basit bir top kaybı yaptık. Daha topu çıkartırken, yarı sahayı geçtikten sonra nasıl kullanacağımızı planlamıştık. Çok agresif bir baskı yokken oyuncularımız topu rakibe verdiler. Çok moral bozucu bir durum ama bazen olabiliyor. Son pozisyonda yine ribaundu verdik. Faulü kaçırdık. Maçın son bir dakikasında olabilecek her türlü hatayı yaptık ve kaybettik. Maçın kazanan tarafı İspanya ama oyun olarak bakıldığında maç çok dengedeydi. İki takımın da iyi oynamadığını söyleyebilirim.”

Ergin Ataman, son 16 turunda B Grubu’nu üçüncü bitiren takımla karşılaşacaklarını vurgulayarak, şunları dedi: “B Grubu, daha zorlu bir grup. Bu grupta oynanan basketbol kalitesiyle B Grubu’nda oynanan basketbol seviyesi arasında dağlar kadar fark var. Bu kadar yıldır Avrupa’da koçluk yapan bir antrenör olarak çok net görebiliyorum. Kolay değil. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum. Kim olursa olsun şampiyonanın favori takımlarından biri olacak. Tek bir maç. Biz orada maçı kazanıp, çeyrek finale kalma mücadelesini vereceğiz. Berlin’de taraftarımızın da vereceği itici güçle, rakibi daha çok hataya sürükleyen bir oyunla şansımız olabilir.”

‘Larkin’in Türkiye’de MR’ı çekilecek’

Ergin Ataman, milli oyuncu Shane Larkin’in parmağındaki rahatsızlık nedeniyle bugün Türkiye’ye döneceğini belirterek, şöyle konuştu: “Turnuva başından beri Larkin’in elinde ciddi bir problem var. Tedaviye rağmen iyileşmiyor ve bu şut parmaklarında. Kafasını da orayı takmış durumda. Hiç şut kullanmıyor çünkü kendine güvenmiyor. MR çektirip, ABD’deki doktoruna göstermek istiyordu. Bu akşam başkan Hidayet Türkoğlu özel uçakla Türkiye’ye dönecek, Larkin’i onunla yollamaya karar verdik. Türkiye’de MR’ı çekilecek. Bu işin uzmanı Ufuk Nalbantoğlu yarın sabah muayene edecek. Larkin, Berlin’de oynayacak ama bu şekilde oynaması maalesef bizim istediğimiz o artı katkıyı vermiyor.”

Shane Larkin’in skorer performansına ihtiyaçları olduğunu aktaran Ataman’ın görüşü şöyle: “Parmağıyla alakalı kafasında çok büyük bir endişe var. Larkin’de sıkıntı olabilir, bu durumdan dolayı çok endişeli olabilir ama onun yerine giren oyunculardan daha çok beklentimiz var. Şehmus Hazer ve Buğrahan Tuncer gibi. Onlar biraz katkı verseler Larkin biraz daha fazla dinlenip, biraz daha maçın farklı yerlerine girebilir. Oradan katkı alamadığımız için biz de mecburen Larkin’i sakat sakat sürekli oynatıyoruz.”

‘Dış adamlardan şut bulamıyoruz, bulduklarımızı değerlendiremiyoruz’

Şampiyonada oyun kurucu pozisyonundan skor alamadıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

“Bu da düzen içerisindeki pozisyon sayısını kilitliyor. Dış adamlardan şut bulamıyoruz. Bulduğumuz şutları değerlendiremiyoruz. Larkin dışardayken, Buğrahan’ın iki tane attığı bomboş atışı var. Melih’in köşeden attığı üçlük atışlar var. Bunları değerlendirmeniz lazım. Bunları değerlendiremezseniz, o zaman kazanamazsınız. Yapılabilecek bir şey yok. Bu seviyelerde kimse kimseye kolay pozisyon vermiyor. Bulduğun pozisyonları da değerlendireceksin.”

Ergin Ataman, turnuvada iyi bir performans sergileyen Alperen Şengün’le ilgili soruya ise, şöyle yanıt verdi: “Alperen Şengün hem teknik özelliklerini hem de fiziksel gücünü iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Bundan çok memnunuz. Genç bir oyuncu, kapasitesi var. Bunu kullanıyor. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra daha da verimli olacaktır.”