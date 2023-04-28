Ereğli Demir Çelik’ten hisse geri alım kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada şöyle oldu: “Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmış olan ‘Pay Geri Alım Programı’ ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”