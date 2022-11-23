Erdoğan’ın hakaret ettiği Kılıçdaroğlu: 3 Aralık’ta gelsin, vizyon göstereyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hakarete varan sözlerle hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin… Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim.”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘vizyon’ yanıtı. (Diken/AA-Twitter)

Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırmıştı.’ Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi sözler söylemişti.

Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

Konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesini dinlemek için çağırdı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var; 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin… Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim.”