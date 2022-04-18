Erdoğan’ın geçen ay açtığı havalimanına uçak inemedi; yolcular bir de otobüs parası ödedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen martta açtığı Tokat Havalimanı’na rüzgar nedeniyle Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçak inemedi. Samsun Çarşamba Havalimanı’na inen yolcular Tokat’a otobüsle gitti.

Görsel: ANKA

Mağdur olan yolculardan biri şöyle dedi: “Yalan haber yapmışlar, otobüs tahsis edildi diye. Hiçbir şekilde bize otobüs tahsis edilmedi. Bu gördüğünüz yolcuların hepsi kendi ceplerinden çıkan 150 TL kişi başı ücretle şu an Tokat’a seyahat etmekteyiz.”

Erdoğan 25 Mart’ta açtığı havalimanında pilotlarla konuşması gündem olmuştu. Kokpitte pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu öğrenen Erdoğan “3 bin metrenin üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?” demişti. Pilotlar şöyle yanıtlamıştı: “Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor.”

Anka’nın haberine göre, Tokat’a rüzgar nedeniyle inemeyen uçak 40 dakika boyunca havada kaldı ve daha sonra Samsun’a indi. Yolcular kendi imkanlarıyla otobüs bularak üç saat süren yolculuğun ardından Tokat’a ulaşabildi.

Mağdur yolculardan bir kadın otobüste video çekti ve diğer yolculara şöyle sordu: “Burada bebekli kadını, yaşlısı var. Biz kesinlikle haklarımızı arıyoruz. Buradaki tüm yolcularım, onaylıyor musunuz?”

Yolcuların yanıtıysa “Evet, onaylıyoruz” oldu.