Erdoğan'dan ilk mesaj: 31 Mart bizim için bitiş değil, dönüm noktası

AKP’nin yerel seçimlerde ağır yenilgisinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır” dedi.
Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı balkon konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
* Seçimleri demokrasimizi yakışır olgunlukla tamamladık.
* Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.
* Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır.
* Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.
* Son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.
* Sayın Devlet Bahçeli ve tüm MHP’li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer partilere de minnetlerimi ifade ediyorum.
* Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.
* Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.
* Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.
* Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.