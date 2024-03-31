Erdoğan'dan ilk mesaj: 31 Mart bizim için bitiş değil, dönüm noktası

AKP’nin yerel seçimlerde ağır yenilgisinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır” dedi.

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Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı balkon konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Seçimleri demokrasimizi yakışır olgunlukla tamamladık.

* Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.

* Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır.

* Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

* Son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.

* Sayın Devlet Bahçeli ve tüm MHP’li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer partilere de minnetlerimi ifade ediyorum.

* Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.

* Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.

* Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.

* Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.