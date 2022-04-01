Erdoğan’dan gençlere tavsiye: Dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gençlere ‘dünyayı gezmek için şartlarını zorlamalarını’ tavsiye etti.

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Türkiye’de enerji ve gıda zamları, istikrarsız kur ve hayat pahalılığı her geçen gün ekonomik krizi derinleştirmeye devam ediyor.

İstanbul’da Fatih Belediyesi’nin düzenlediği ‘Fatih’te Genç Projeler’ programının açılışında konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Gençlerimizden internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkanların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz.”