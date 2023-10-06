Erdoğan’dan çok sayıda kuruma yeni atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan atama kararlarıyla aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da bulunduğu çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda atamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bekir Bayrakdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Rıza Özdemir atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Bekir Emre Haykır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na Yusuf Kıraç ve KOSGEB Başkanlığı’na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.