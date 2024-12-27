Erdoğan'dan AKP'den ayrılanlara müjde: Davamıza inananlara sırtımızı dönmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İdeallerimize, davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı. Yamalı, 2014-2018 arasında AKP’nin Ankara il başkanıydı.

Dün akşam da 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Mustafa Yeneroğlu, kurucularından olduğu DEVA Partisi’nden istifa etmişti. Yeneroğlu, 2019’a kadar AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesiydi.

Diğer taraftan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ‘büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç olduğunu’ söyleyerek “Bu AK Parti içinde olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım” demişti.

Erdoğan, partisinin Balıkesir 8’inci Olağan İl Kongresi’nde, “Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz” dedi.

Erdoğan ayrıca partiden ayrılanlar için bir açık kapı da bıraktı: “İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz.”

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

“Her ne kadar son mahalli seçimlerde Balıkesir’imizin de aralarında yer aldığı, kimi şehirlerimizde arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da, bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz.

Allah’ın izni, sizlerin gayreti, milletimizin desteğiyle inşallah partimiz ve ittifakımız daha uzun yıllar süresince, hem Cumhurbaşkanlığında hem de Meclis’te, hem belediyelerde iktidar olmayı sürdürecektir.

Çünkü, Türkiye için, Türk milleti için, bölgesindeki kardeşleri başta olmak üzere umudunu ve kalbini bu ülkeye yönlendirmiş herkes için hayali, vizyonu, programı, projesi, inancı ve iradesi olan tek siyasi ittifak biziz.

Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz.

85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğruda değildir.

Egoları cüsselerinden büyük kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı, aynen burada olduğu gibi, mutlaka sıklaştırmalıyız. Bunun için de milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim etmemiz gerekiyor.”