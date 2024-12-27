İki DEVA'lı Saadet'e: TBMM'de grup kurma çoğunluğu yeniden oluştu

Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ve Mehmet Emin Ekmen’in katılmasıyla TBMM’de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.
Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifasıyla Meclis’teki Saadet-Gelecek ortak grubu düşmüştü.
DEVA’lı Gaziantep milletvekili Kaya ve Mersin milletvekili Ekmen, Saadet Partisi’ne geçti. Böylece milletvekili sayısı 21’e çıkan Saadet Partisi, yeniden grup kurma çoğunluğuna ulaştı.
Kaya ve Ekmen’in Saadet Partisine katılımıyla DEVA Partisi’nin TBMM’deki sandalye sayısı 12’ye düştü.
Konuya ilişkin konuşan Kaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘çatı parti’ kurulmasını kararlaştırdığını hatırlattı.
Kaya, Ekmen’le birlikte ‘çatı parti’ çalışmaları tamamlanıncaya kadar Saadet-Gelecek ortak grubunun devam etmesi için bu partiye geçtiklerini bildirdi.