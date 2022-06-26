‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tekirdağ’da gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri’ iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dün Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde ‘Erdoğan’a hakaret ettikleri’ suçlamasıyla gözaltına alınan B.T. ve kardeşi D.T.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip etrafa bağırmış, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi dövülmüştü. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.