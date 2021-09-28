‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’nin Denizli gençlik kolları başkanı tutuklandı

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.
AA’nın haberine göre Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
Odabaşıoğlu’nun, 18 Eylül’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde basına kapalı yapılan toplantıda sarfettiği, Erdoğan’a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler bazı sitelerde yayınlanmıştı.