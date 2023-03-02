Erdoğan, üst düzey isimleri görevden alabilirmiş

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremler sonrası ‘üst düzey isimleri görevden alabilir.’

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı. Ancak cumhurbaşkanı iki konuşmasında da eksiklik ve yetersizlikleri itiraf etmişti.

Depremlerin üzerinden 22 gün geçmesine rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş, üyeliğinden istifası dışında hiçbir yetkili istifa etmedi. Son resmi güncellemeye göre 45 bin 89 kişi öldü, 203 kişi tutuklandı.

Erdoğan dünkü grup konuşmasında, “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” dedi.

Fırat’ın aktardığına göre bu sözlerin ardından Ankara’da ‘kulislerin hareketlendi’ ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor.”