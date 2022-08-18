Erdoğan: Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya yaptığı ilk ziyarette Türkiye’nin, ülkenin yeniden imarı için gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Lviv’deki Potoçki Sarayı’nda bir araya geldi. Zelenski ile Erdoğan daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü toplandı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenski, Kiev ile Moskova arasındaki tahıl anlaşmasına Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte aracılık eden Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaretten memnuniyetini, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajıdır” sözleriyle dile getirdi.

Erdoğan ortak basın toplantısında “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım” dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın masada çözümleneceğine inandığını belirten Erdoğan, “Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik” dedi.

AA: Anlaşma imzalandı

Anadolu Ajansı, Ankara ve Kiev arasında, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandığını duyurdu. Habere göre, anlaşma kapsamında yeniden inşa için iki ülke arasında bir ‘Görev Gücü’ oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna’da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

Diğer yandan Erdoğan ortak basın açıklamasında Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek ”Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” dedi.

Erdoğan açıklama sonunda şunları da söyledi: ”İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, ‘Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu?’ sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz.”