Erdoğan, Türkiye’nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nu görevden aldı

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden Lancet dergisinin Şubat 2023 sayısında, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve hekimlere yönelik iktidar baskısını konu edinen bir yazı yayımlandı.