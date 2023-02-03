Erdoğan, Türkiye’nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nu görevden aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu görevden aldı, yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ı atadı.
Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre, Sinirlioğlu’nun görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince sona erdirildi.
Temsilciliğe 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın ataması yapıldı.
Sinirlioğlu, göreve 2016’da atanmıştı.