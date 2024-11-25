Erdoğan: Türkiye, Filistin için basına yansıyandan fazlasını yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye, Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, kabine toplantısı ardından külliyede konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan cümleler şu şekilde:

‘Netanyahu ve Gallant hesap verecek’

* Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye’nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor.

* Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır.

* Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız.

* Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza ‘işbirlikçi’ iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.

* İnşallah, Filistin halkı bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır.

* Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralıyor, hesap verecekler.

UCM’nin kararı

UCM, Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

UCM’ye taraf devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

UCM 125 ülkenin taraf olduğu bir yapı. Türkiye mahkemeye taraf değil.

Taraf ülkelerden bazıları şöyle: