Erdoğan günde 20 saat çalışıyormuş

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günlük 20 saat çalıştığını söyledi: “Günlük uyku saatini merak ediyorum bazen.”

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Güler, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKP arti Sivas Merkez 8’inci Olağan İlçe Kongresi’nde şöyle konuştu:

“AK Parti geldiği tarihlerde nüfusumuz yaklaşık 70 milyondu. Bir yılda bu 70 milyonun tamamının ürettiği, alın teri olarak ortaya koyduğu bir yıllık gayrisafi milli hasılamız 235 milyar dolar. Üzerinden 22 yıl geçti. Bugün bütçemizin büyüklüğü 14 trilyon 800 milyar lira. Dolara böldüğümüzde rakamsal büyüklüğü 435 milyar dolar.

‘İddia ettiğiniz, bu programınıza yazdığınız yatırımları nasıl yapacaksınız’ denildiğinde ‘Benim adım Kemal, ben yaparım’ diyordu. 30 yıldır emanet edilmiş sadece bu seneki bütçesi 45 milyar lira olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmekten aciz, körfezi bir fosseptik çukuruna çevirmiş, artık yaşamsal bir hayat emaresi kalmamış körfezi temizleyin önce.

Bu aziz millet size 45 milyar lira bütçe vermiş. Her yıl birkaç milyar lirasını harcasa çözecek meseleyi. Bu 22 yıllık dönemde çok büyük emekler harcandı. Liderimiz, cumhurbaşkanımızın günlük uyku saatini merak ediyorum bazen. Hala 20 saat çalışma performansıyla hizmete devam ediyor.

‘AK Parti öncesinde yıllarca değirmen taşı gibi kendi kendimizi öğüttük‘

Güler, şöyle devam etti:

“AK Parti öncesinde yıllarca değirmen taşı gibi kendi kendimizi öğüttük. Bizim kapasite ve imkanlarımızı doğru kullanacak lider ve kadrolarımız yoktu. O yüzden kaybediyor ve engelleniyorduk. Bugün kapasite ve imkanlarımızı çok iyi kullanmaya başladık ve devam ediyoruz.

Biz ülke olarak gelişmişlik düzeyi noktasındaki segmente yürüyeceğiz. Seneye Allah’ın izniyle kişi başı milli geliri 15 bin dolar olan noktaya ulaşacağız, 1 trilyon 300 milyar dolar gibi gayrisafi milli hasılaya ulaşmış olacağız. Bunlar kolay olmadı.

1979-80 yıllarında bir yıllık ihracat rekorumuz 3 milyar dolar iken bu yıl 270 milyar dolara ulaşıyor. Bunlar emek ister. Türkiye’yi, aziz milletimizi, dünyada daha güçlü yapmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.”