Erdoğan Togg hediye etti: Katar emiri, Messi imzalı topunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye Togg hediye etti. Katar emiri de Messi imzalı topunu Erdoğan’a gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini BAE yapmıştı. Sonrasında Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmişti.

Şimşek’ten sonra Erdoğan da Körfez turuna çıktı. Kendisinin ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Dün de Katar’ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a Togg hediye eden Erdoğan, ziyareti sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye de Togg hediye etti.

Katar Emiri Al Sani de Erdoğan’la yaptığı görüşme sırasında Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.