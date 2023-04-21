Erdoğan tempoyu arttıracak: Amacı ‘gidilmedik il bırakmamak’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada miting sayılarını arttıracağını söyledi. Erdoğan’ın amacı ‘gidilmedik il bırakmamak.’

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Ayasofya’da kıldığı bayram namazının ardından, her zaman olduğu gibi namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kampanya ekibinin daha önce belirlediği ‘daha fazla açılış’ hedefi yerine mitinglerin arttırılacağına işaret etti.

Gidilmedik il bırakmak istemediğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Yarın Nurdağı’nda olacağım, oradan Gaziantep’e geçeceğim. Fırsat bulursam Hatay’a da uğrayacağım. Açılışlardan çok mitinglere yöneleceğim. İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerini Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun devam ettireceğiz. Planlamalar yapılıyor, bu istikamette çalışmalara devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Kabine üyesi arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs’ı başarılı şekilde tamamlamak.”

AKP’nin Çukurova İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı da değerlendiren Erdoğan, muhalefete yüklendi.

Muhalefeti ‘rant devşirmek’le suçlayarak “Ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkıya eşkıyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AKP olarak çok yaşadık, şehitler de verdik” dedi.

Diken önceden bildirdi

Diken, geçtiğimiz gün Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı toplantıların sonucunda milletvekili adaylarına “Ankara’da işi olmayanı görmeyeceğim” diyerek seçim bölgelerindeki çalışmalara ağırlık verilmesini istediğini yazmıştı. Haberimizde Erdoğan’ın mitinglere ağırlık vereceğine işaret edilmiş.