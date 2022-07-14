Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Ankara’yla Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Erdoğan Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan mahkemelerini eleştirerek tahrifat endişesiyle Türkiye’de yürütülen davaya ilişkin kanıtları paylaşmayı reddetmişti. Ama Türkiye ekonomisi zora girince işler değişti.

Selman’la kucaklaşmıştı

Mahkeme 7 Nisan’da Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmesiyle ilgili 26 sanıklı davada yargılamayı durdurarak dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi. Muhalefetse bu adımı Suudi Arabistan’la ilişkilerin düzelmesi ve Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığı gerekçeleriyle eleştirmişti.

Daha sonra Erdoğan, ilişkileri düzeltmeye çalışmak için aylar sonra nisanda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Türkiye ayrıca Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili davayı Suudi Arabistan’a devretmişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Selman’la bire bir görüşüp kucaklaşmış, bu görüşme krizdeki Türkiye ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek Suudi yatırımlarının gerçekleşme ihtimalini gündeme getirmişti.

Erdoğan, 17 Haziran’da veliaht prensle Ankara’daki görüşmelerde ilişkileri ‘çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabileceklerini değerlendireceklerini’ söylemişti.