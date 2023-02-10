‘Erdoğan sıfırlamada uzmandır’ ifadesi yer alan haberimiz sansürden çıktı

CHP Geneli Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan sıfırlama konusunda uzmandır” sözlerini aktardığımız haberimize getirilen sansür itirazımız sonucunda kaldırıldı; haber yeniden yayında.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Altılı masa da Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını dile getirmişti.

Erdoğan ise üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

29 Ocak’ta Halk TV’ye çıkan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerini şöyle değerlendirmişti: “Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. Ben demedim o dedi.”

Diken de bu sözler dahil Kılıçdaroğlu’nun dediklerini haberleştirmişti.

3 Şubat’ta da haberimiz mahkeme kararıyla sansürlenmişti.

Diken, sansür kararının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu. Mahkeme bugün, başvurumuzu haklı bularak sansür kararını kaldırdı. Haberimiz yeniden erişime açıldı.

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