Erdoğan, SEDDK başkanını ve yöneticilerini görevden aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol’u görevden aldı.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu yöneticileri Türker Gürsoy, Ali Gürsoy ve Ender Şenol görevden alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, ikinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklereyse Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.