Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürü İsmail Üzmez görevden alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve iki yardımcısı görevden alındı.

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Üzmez, Muğla’nın Marmaris Milli Parkı sınırı içerisinde kalan Kumlubük Koyu’na 2020’de yüzde 5 imar izni vermesiyle tepki çekmişti.

Görevden alınan genel müdür yardımcılarının yerine Muhammed Çolak ve Seyit Ali Kurtulmuş atandı. Boş olan bir diğer genel müdür yardımcısı koltuğuna da Av Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Tuğrul Şahin atandı.

Görevden alma kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde şöyle duyuruldu:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevi sona eren İsmail ÜZMEZ, mesai arkadaşlarına veda etti. Genel Müdür İsmail ÜZMEZ’e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz.

Ayrıca genel müdür yardımcılığı makamında da görev değişimi yapıldı. Genel Müdürlüğümüzde görevi sona eren Genel Müdür Yardımcılarımızdan Muhammed ÇOLAK yerine Seyit Ali KURTULUŞ, Mustafa BULUT yerine Akif GÜNKUT göreve başladı. Boş olan genel müdür yardımcılığı makamına ise Av Yönetimi Daire Başkanımız Mustafa Tuğrul ŞAHİN genel müdür yardımcısı olarak atandı.”