Resmi Gazete’de yayımlandı: Dört görevden alma, iki atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlıklarda görevden alma ve göreve atamalar yapıldı.

Buna göre görevden alınan isimler şöyle oldu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu.

Metehan Başar, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine getirildi. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe ise yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Duygu Kara atandı